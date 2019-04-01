Под Хадыженском вместо разрушенного автомобильного моста сделали новый, но пешеходный

Под Хадыженском 30 марта восстановили сообщение с несколькими жилыми домами, которое прервалось из-за разрушения автомобильного моста

В Апшеронском районе 25 марта обрушился аварийный автомобильный мост через реку Хадажку, служивший единственной дорогой к семи домам, в которых живут 17 человек.

В МКУ «Центр развития ЖКХ» Апшеронска порталу Юга.ру рассказали, что 30 марта на хуторе Травалеве построили пешеходный мост. Это временное решение, пока ведутся переговоры о строительстве автомобильного моста, на который нужно около 60 млн рублей.