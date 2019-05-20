В одном из поселков Адыгеи от града пострадало 150 домов

Адыгея

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В Майкопском районе Адыгеи 20 мая начала работать межведомственная комиссия по оценке ущерба от града, который прошел 19 мая в поселке Цветочном

«Вчера в поселке Цветочном выпали осадки в виде сильного дождя и града диаметром более 20 мм, а размер отдельных градин достигал более 30 мм», — уточнили в пресс-службе Майкопского района.

По предварительной информации, от града пострадало 150 подворий, из них в 50 домах повреждена кровля, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

Межведомственной комиссией обследуются все пострадавшие домовладения, определяется сумма ущерба, добавили в пресс-службе Майкопского района.

Как писали Юга.ру, в Мостовском и Отраднеском районах Краснодарского края в ночь на 20 мая более 150 домов подтопило после сильных дождей. В МЧС уточнили, что вода с подтопленных территорий уже сошла.

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