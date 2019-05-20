В одном из поселков Адыгеи от града пострадало 150 домов
В Майкопском районе Адыгеи 20 мая начала работать межведомственная комиссия по оценке ущерба от града, который прошел 19 мая в поселке Цветочном
«Вчера в поселке Цветочном выпали осадки в виде сильного дождя и града диаметром более 20 мм, а размер отдельных градин достигал более 30 мм», — уточнили в пресс-службе Майкопского района.
По предварительной информации, от града пострадало 150 подворий, из них в 50 домах повреждена кровля, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.
Межведомственной комиссией обследуются все пострадавшие домовладения, определяется сумма ущерба, добавили в пресс-службе Майкопского района.
Как писали Юга.ру, в Мостовском и Отраднеском районах Краснодарского края в ночь на 20 мая более 150 домов подтопило после сильных дождей. В МЧС уточнили, что вода с подтопленных территорий уже сошла.
Все материалы по теме:
И другие события Краснодара с 20 по 26 мая
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.