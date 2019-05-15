Два самолета в краснодарском аэропорту выехали навстречу друг другу

Краснодарский край

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В аэропорту Краснодара Пашковский 7 мая два самолета авиакомпании Utair выехали навстречу друг другу на взлетно-посадочной полосе

Это произошло из-за того, что одно судно приземлилось, в то время как другое готовилось к взлету.

Краснодарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований воздушного законодательства работниками наземных служб АО «Международный аэропорт Краснодар», сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе краснодарского аэропорта порталу Юга.ру рассказали, что инцидент произошел 6 мая. Тогда задержали один из рейсов, вылетающих в Москву. Это случилось из-за того, что нужно было выполнить технологические операции по сопровождению воздушных судов машиной ликвидирования с буксировкой.

«Общее время задержки рейса составило не более 30 минут. Угрозы безопасности пассажиров и воздушных судов, а также претензий со стороны авиакомпании не было», — заключили в пресс-службе.

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