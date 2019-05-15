Два самолета в краснодарском аэропорту выехали навстречу друг другу

Это произошло из-за того, что одно судно приземлилось, в то время как другое готовилось к взлету.

В пресс-службе краснодарского аэропорта порталу Юга.ру рассказали, что инцидент произошел 6 мая. Тогда задержали один из рейсов, вылетающих в Москву. Это случилось из-за того, что нужно было выполнить технологические операции по сопровождению воздушных судов машиной ликвидирования с буксировкой.

«Общее время задержки рейса составило не более 30 минут. Угрозы безопасности пассажиров и воздушных судов, а также претензий со стороны авиакомпании не было», — заключили в пресс-службе.