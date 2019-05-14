В Абинске оштрафовали медиков, направляющих пациентов на платное обследование

Прокуратура провела проверку в больнице. Правоохранители выявили, что врач поликлинического отделения направил пациента на платное обследование в коммерческий медицинский центр. Однако он не рассказал обратившемуся, что такое обследование можно пройти в районной больнице. Врач не дал ему направление на бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, терапевт и уролог районной больницы не сообщили главному врачу, что получили через представителей двух платных лабораторных центров деньги. Это противоречило законодательству, сообщили 14 мая в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В связи с этим против медиков возбудили административные дела по ст. 6.30 КоАП РФ (Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий) и ст. 6.29 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности). Врачей оштрафовали. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что медики полностью оплатили их.