Суд лишил прав бывшего краснодарского судью Крикорова, сбившего девушку на переходе

В Краснодаре 21 декабря военный судья Арсен Крикоров на пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбил 18-летнюю девушку. Позже выяснилось, что сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных. Видео с места аварии выложили в интернете. После этого Крикоров подал в отставку.

Адвокат Крикорова Игорь Андрианов 14 мая рассказал ТАСС, что против его подзащитного завели два административных дела. Одно из них по статье об оставлении места ДТП рассмотрели и лишили судью водительских прав на год. Другое дело рассмотрят 28 мая в Октябрьском районном суде Краснодара, уточнила мать пострадавшей Марина Зверева.