Суд лишил прав бывшего краснодарского судью Крикорова, сбившего девушку на переходе
Бывшего краснодарского судью Арсена Крикорова, сбившего девушку на переходе, лишили прав на год
В Краснодаре 21 декабря военный судья Арсен Крикоров на пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбил 18-летнюю девушку. Позже выяснилось, что сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных. Видео с места аварии выложили в интернете. После этого Крикоров подал в отставку.
Адвокат Крикорова Игорь Андрианов 14 мая рассказал ТАСС, что против его подзащитного завели два административных дела. Одно из них по статье об оставлении места ДТП рассмотрели и лишили судью водительских прав на год. Другое дело рассмотрят 28 мая в Октябрьском районном суде Краснодара, уточнила мать пострадавшей Марина Зверева.
Как сообщали Юга.ру, мать девушки рассказала, что после ДТП Крикоров предложил компенсировать причиненный вред, но потом перестал выходить на связь. Позже женщина попросила у судьи 3 млн рублей и заявила, что эти деньги необходимы для операции ее дочери.
В Следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело против судьи, так как пострадавшая получила травмы средней тяжести. Однако Верховный суд России 6 марта разрешил привлечь Крикорова к административной ответственности.
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