Суд лишил прав бывшего краснодарского судью Крикорова, сбившего девушку на переходе

Краснодарский край

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Бывшего краснодарского судью Арсена Крикорова, сбившего девушку на переходе, лишили прав на год

В Краснодаре 21 декабря военный судья Арсен Крикоров на пешеходном переходе на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбил 18-летнюю девушку. Позже выяснилось, что сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных. Видео с места аварии выложили в интернете. После этого Крикоров подал в отставку.

Адвокат Крикорова Игорь Андрианов 14 мая рассказал ТАСС, что против его подзащитного завели два административных дела. Одно из них по статье об оставлении места ДТП рассмотрели и лишили судью водительских прав на год. Другое дело рассмотрят 28 мая в Октябрьском районном суде Краснодара, уточнила мать пострадавшей Марина Зверева.

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Как сообщали Юга.ру, мать девушки рассказала, что после ДТП Крикоров предложил компенсировать причиненный вред, но потом перестал выходить на связь. Позже женщина попросила у судьи 3 млн рублей и заявила, что эти деньги необходимы для операции ее дочери.

В Следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело против судьи, так как пострадавшая получила травмы средней тяжести. Однако Верховный суд России 6 марта разрешил привлечь Крикорова к административной ответственности.

ДТП Краснодар Суд
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