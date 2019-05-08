Президент Австрии встретится с Путиным в Сочи
Президент Австрии Александр ван дер Беллен планирует посетить Россию с официальным визитом 15 мая
Ван дер Беллен должен приехать на открытие российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». В Сочи он собирается провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будет первый для него визит в Россию в качестве австрийского президента.
Главы обоих государств планируют обсудить перспективы отношений в различных областях, а также актуальные международные проблемы, сообщили в пресс-службе администрации президента РФ.
Ожидается, что «Сочинский диалог» станет площадкой для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ России и Австрии. О его проведении президенты двух стран договорились в июне 2018 года в Вене. В марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали в Москве заявление о создании этого форума. Основными направлениями мерояприятия станут: искусство, спорт, экономика, межвузовское сотрудничество и наука, сообщает ТАСС.
В апреле RT сообщил, что первое засезание «Сочинского диалога» посетят Путин и ван дер Беллен.
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