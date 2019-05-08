Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Краснодарский край, Вся Россия

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Новым командующим Черноморским флотом 8 мая стал вице-адмирал Игорь Осипов

Указ президента о назначении Осипова на селекторном совещании зачитал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает RT.

Осипов командовал Каспийской флотилией. На посту главы Черноморского флота он заменит вице-адмирала Александра Моисеева, которого назначили новым командующим Северным флотом, сообщает РБК.

На том же совещании Шойгу объявил, что адмирал Николай Евменов, ранее возглавлявший Северный флот, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом. Прежний главком Владимир Королев завершил военную службу. 

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