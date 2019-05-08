Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Осипов командовал Каспийской флотилией. На посту главы Черноморского флота он заменит вице-адмирала Александра Моисеева, которого назначили новым командующим Северным флотом, сообщает РБК .

Указ президента о назначении Осипова на селекторном совещании зачитал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает RT .

На том же совещании Шойгу объявил, что адмирал Николай Евменов, ранее возглавлявший Северный флот, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом. Прежний главком Владимир Королев завершил военную службу.