Путин назначил нового командующего Черноморским флотом
Новым командующим Черноморским флотом 8 мая стал вице-адмирал Игорь Осипов
Указ президента о назначении Осипова на селекторном совещании зачитал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает RT.
Осипов командовал Каспийской флотилией. На посту главы Черноморского флота он заменит вице-адмирала Александра Моисеева, которого назначили новым командующим Северным флотом, сообщает РБК.
На том же совещании Шойгу объявил, что адмирал Николай Евменов, ранее возглавлявший Северный флот, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом. Прежний главком Владимир Королев завершил военную службу.
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