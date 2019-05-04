В Дагестане около 200 сельских школ и детсадов определили под снос из-за сейсмоопасности
Дагестанский республиканский центр по сейсмической безопасности рекомендовал снести около 200 зданий сельских школ и детских садов
Здания проверялись на предмет технического состояния и сейсмоустойчивости основных несущих конструкций, работы проводило АУ РД «Сейсмобезопасность».
«С 2013 года обследован 221 объект, 24 из которых определены под сейсмоусиление. Только 4 объекта оказались пригодными для дальнейшей эксплуатации, остальные — определены под снос. В основном это образовательные учреждения, расположенные в сельской местности», — сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.
Еще порядка 40 зданий планируется проверить до конца года.
По данным минстроя, в 2019-2021 годах в республике запланировано строительство 60 объектов дошкольного образования на 9,5 тыс. мест и 49 объектов общего образования на 18 тыс. 145 ученических мест.
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