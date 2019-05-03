«Анжи» проиграл «Енисею» и оказался на предпоследнем месте в чемпионате России

Дагестан

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«Енисей» из Красноярска на своем поле 3 мая сыграл с махачкалинским «Анжи»

Встреча состоялась в 27-м туре чемпионата России по футболу и завершилась со счетом 3:1. Счет открыл футболист «Анжи» Павел Долгов на 35-й минуте. Александр Соболев из «Енисея» оформил дубль на 63-й и 67-й минутах, на 82-й минуте забил его товарищ по команде Фегор Огуде.

«Анжи» заканчивал игру в меньшинстве — Роланда Гиголаева удалили с поля после того, как он получил вторую желтую карточку.

«Енисей» с 19 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России. У «Анжи» 20 очков, он занимает строчку выше. Обе команды под угрозой выхода в ФНЛ.

РПЛ ФК «Анжи»
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