«Анжи» проиграл «Енисею» и оказался на предпоследнем месте в чемпионате России
«Енисей» из Красноярска на своем поле 3 мая сыграл с махачкалинским «Анжи»
Встреча состоялась в 27-м туре чемпионата России по футболу и завершилась со счетом 3:1. Счет открыл футболист «Анжи» Павел Долгов на 35-й минуте. Александр Соболев из «Енисея» оформил дубль на 63-й и 67-й минутах, на 82-й минуте забил его товарищ по команде Фегор Огуде.
«Анжи» заканчивал игру в меньшинстве — Роланда Гиголаева удалили с поля после того, как он получил вторую желтую карточку.
«Енисей» с 19 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России. У «Анжи» 20 очков, он занимает строчку выше. Обе команды под угрозой выхода в ФНЛ.
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