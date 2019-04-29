В центре Краснодара ограничат движение из-за первомайской демонстрации
В Краснодаре на центральных улицах 1 мая в связи с праздничной демонстрацией ограничат движение автомобилей
Проехать нельзя будет с 7:00 до 15:00 по улице Красной от Буденного до Длинной, с 7:00 до 22:00 — по четной стороне Буденного от Красноармейской до Красной.
С 9:00 до 14:00 от улицы Рашпилевской до Красноармейской будут закрыты участки Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической.
С 10:00 до 17:00 ограничат движение от Красноармейской до Красной на улицах Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской.
С 7:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Постовой от Рашпилевской до Захарова и по Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской.
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1 мая с 6:00 до 17:00 от машин освободят улицу Красную от Буденного до Пашковской, четную сторону улицы Буденного от Красноармейской до Красной — со стороны здания городской администрации.
Также нельзя будет парковаться на участках от Рашпилевской до Красноармейской на улицах Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гимназической и Пушкина, от Красноармейской до Красной — на Гоголя, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Советской, Комсомольской, а также на Постовой от Рашпилевской до Захарова, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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