В центре Краснодара ограничат движение из-за первомайской демонстрации

В Краснодаре на центральных улицах 1 мая в связи с праздничной демонстрацией ограничат движение автомобилей

Проехать нельзя будет с 7:00 до 15:00 по улице Красной от Буденного до Длинной, с 7:00 до 22:00 — по четной стороне Буденного от Красноармейской до Красной.

С 9:00 до 14:00 от улицы Рашпилевской до Красноармейской будут закрыты участки Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической.

С 10:00 до 17:00 ограничат движение от Красноармейской до Красной на улицах Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской.

С 7:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Постовой от Рашпилевской до Захарова и по Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской.