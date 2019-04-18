У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

На самого Михеева в Росреестре ничего не записано, но жена генерала Наталья Михеева владеет в Раздорах, рядом с территорией ФСО и землями высокопоставленных чиновников, гектаром земли. На этом участке стоит особняк площадью в 1,5 тыс. кв. метров в классическом стиле с двумя крыльями, крытыми галереями и колоннами. Его стоимость неизвестна, но похожий по площади дом в деревне с гораздо меньшим участком продают за 1,27 млрд рублей. То, что в этом особняке проживает Михеев, журналисты выяснили, передав на воротах письмо на его имя — корреспонденцию приняли, отметив, что курьер пришел в верное место.

По данным расследования «Новой газеты» и международного объединения журналистов-расследователей OCCRP, Михеев живет в особняке в элитной подмосковной деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

В расследовании отмечается, что Наталья Михеева получила землю в Раздорах путем обмена другого участка на Рублевке, который она в 2011 году купила у «Агрокомплекса Горки-2». Участки агрокомплекса, по данным журналистов, давались нуждающимся офицерам или по случаю каких-то важных событий и праздников. При этом их давали даром либо за символические суммы. Среди тех, кто получил землю, — бывший охранник Владимира Путина и Анатолия Собчака Роман Цепов, сын бывшего начальника Службы безопасности президента, начальника Росгвардии Виктора Золотова — Роман, зять Золотова Юрий Чечихин, а также несколько руководящих сотрудников ФСО.

В Раздорах, по данным «Новой», соседями Михеева являются первый вице-премьер Антон Силуанов, губернатор Тверской области Игорь Руденя и сын бывшего совладельца мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Магомеда Халидова Руслан.