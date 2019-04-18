Краснодарцы, потребляющие газ по нормативам, должны уточнить сумму квитанции за апрель при оплате

Партнерский Краснодарский край

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Некоторым абонентам ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» из-за технического сбоя в апреле пришли неверные квитанции

«В связи с техническим сбоем при выгрузке квитанций в апреле 2019 года абоненты, потребляющие газ по нормативам (без прибора учета газа) получат квитанции, в которых отсутствует сумма к оплате по нормативу. Достоверные данные по начислениям "Газпром межрегионгаз Краснодар" предоставил всем платежным агентам, принимающим оплату за газ», — сообщили в пресс-службе компании.

Абоненты компании могут произвести оплату за газ любым удобным способом: на почте, в банках, а также в кассах участков «Газпром межрегионгаз Краснодар» по месту жительства, собственноручно вписав верную сумму в квитанцию.

Тем потребителям, чей номер есть в абонентской базе компании, будут направлены СМС-оповещения, а при наличии адреса электронной почты, указанного в договоре поставки газа, квитанции на оплату направят в апреле 2019 года в электронном виде.

Всю информацию абоненты могут получить на участках поставщика газа по месту жительства. Контакты и электронная почта участков находится в разделе «контакты на сайте мргкраснодар.рф.

Газ Краснодар
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