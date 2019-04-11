Семерых сотрудников больницы Краснодара будут судить за смерть пациентки

В суд передано дело в отношении сотрудников одной из больниц Краснодара, обвиняемых в смерти пациентки

По данным следствия, в июле 2016 года пациентка обратилась за платными услугами в Окружную клиническую больницу на станции Краснодар ОАО «РЖД».

«В ходе предоперационной подготовки медсестра больницы допустила технический дефект проведения манипуляций, в результате которого причинила потерпевшей повреждение внутренних органов. В течение трех последующих дней руководство и медработники клиники не принимали необходимые меры по диагностированию, а также допустили грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса, что привело к наступлению смерти потерпевшей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело по ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) возбудило следственное управление на транспорте, после его передали для расследования в Главное следственное управление СКР и переквалифицировали на п. «в». ч.2 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Подозреваемыми по нему проходят медсестра, заместитель главврача клиники, лечащий врач женщины, завотделением травматологии и ортопедии и три врача-хирурга.

С утвержденным обвинительным заключением дело направили в суд.