Краснодарское представительство университета «Синергия» открыло отбор на бюджетную программу обучения

В Краснодарском представительстве Университета «Синергия» в апреле стартовал первый этап отбора абитуриентов на очное бюджетное обучение в Москве

Набор на специальность «Менеджмент/управление проектами или управление персоналом» проходит в рамках программы «Кадровый резерв». Будущих студентов ждет три отборочных этапа.

Первый этап будет проходить в апреле с понедельника по пятницу в 15:00 по адресу ул. Северная, 326, офис 201. Ученикам выпускных классов предстоит пройти собеседование с региональным представителем университета. Для этого им необходимо подготовить презентацию в форме рассказа о себе, своих достижениях и планах.

Второй этап отбора пройдет в форме собеседования с московской дирекцией программы через видеозвонок.

Третий этап — это семидневное выездное мероприятие «Школа Лидерства», которое совмещает интенсивное обучение и спортивную подготовку. В это время ребята, которые успешно прошли первые два этапа, начнут практиковаться в деловом общении, участвуя в мастер-классах известных бизнесменов. Лучших учеников по результатам прохождения «Школы Лидерства» пригласят на обучение в университет «Синергия».

Во время обучения всем студентам предоставят жилье и возможность найти работу. Проживание в общежитии и трудоустройство с первого курса — это обязательные условия, отметили в пресс-службе «Синергии».