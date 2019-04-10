Краснодарское представительство университета «Синергия» открыло отбор на бюджетную программу обучения
В Краснодарском представительстве Университета «Синергия» в апреле стартовал первый этап отбора абитуриентов на очное бюджетное обучение в Москве
Набор на специальность «Менеджмент/управление проектами или управление персоналом» проходит в рамках программы «Кадровый резерв». Будущих студентов ждет три отборочных этапа.
Первый этап будет проходить в апреле с понедельника по пятницу в 15:00 по адресу ул. Северная, 326, офис 201. Ученикам выпускных классов предстоит пройти собеседование с региональным представителем университета. Для этого им необходимо подготовить презентацию в форме рассказа о себе, своих достижениях и планах.
Второй этап отбора пройдет в форме собеседования с московской дирекцией программы через видеозвонок.
Третий этап — это семидневное выездное мероприятие «Школа Лидерства», которое совмещает интенсивное обучение и спортивную подготовку. В это время ребята, которые успешно прошли первые два этапа, начнут практиковаться в деловом общении, участвуя в мастер-классах известных бизнесменов. Лучших учеников по результатам прохождения «Школы Лидерства» пригласят на обучение в университет «Синергия».
Во время обучения всем студентам предоставят жилье и возможность найти работу. Проживание в общежитии и трудоустройство с первого курса — это обязательные условия, отметили в пресс-службе «Синергии».
Директор Краснодарского представительства Университета «Синергия» Александр Тетюхин отметил, что сегодня большая часть топ-руководителей вуза — это выпускники программы «Кадровый резерв», в том числе он сам.
«Как выпускник программы "Кадровый резерв" добавлю, что данная программа открывает перспективы перед талантливыми ребятами, независимо от финансового положения. Благодаря тому, что мы официально трудоустраиваем студентов сразу после успешного прохождения школы лидерства, студенты очень быстро получают финансовую независимость от родителей, а карьерный рост зависит только от студента и от его стремления. Но не думайте, что совмещать очное обучение и работу легко, учитывая, что дирекция программы настаивает на здоровом образе жизни и дисциплине. По окончании обучения по программе у выпускника остаются не только профессиональные теоретические знания, два диплома, но и трудовая книжка с шестилетним стажем работы, — рассказал Александр Тетюхин. — Лично я после окончания магистратуры решил вернуться в Краснодарский край, возглавил наше региональное представительство и применяю полученный опыт на Родине».
Заполнить заявку на участие в отборе можно на сайте krd.synergy.ru.
Узнать о жизни студентов «Кадрового резерва» можно в инстаграме программы.
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