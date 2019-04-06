Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 апреля заявил, что Конституцию стоит дополнить положением об участии Госдумы в формировании кабмина

«Было бы целесообразно (подчеркну, на мой взгляд) дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», — сказал Володин.

Также он предложил детализировать в Конституции нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, сообщает RT.