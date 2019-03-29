Под эфиром Медведева во «ВКонтакте» отключили комментарии. А в трансляции он сказал, что считает полезным обратную связь в соцсетях

Организаторы прямого эфира #VKLive с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева отключили возможность комментировать трансляцию

Эфир был приурочен к 25-летию Рунета. Вопросы Медведеву задавала Яна Чурикова. Формат #VKLive подразумевает, что зрители трансляции могут задать вопрос спикеру, однако под эфиром с Медведевым возможность комментирования была отключена. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов пояснил «Ведомостям», что это решение было сознательным шагом.

«Мы это сделали для того, чтобы разговор получился предметным и по актуальным проблемам, которые волнуют аудиторию. Мы не хотели, чтобы проект превратился в дешевый хайп», — пояснил Осипов.

Сам Медведев в интервью заявил, что считает социальные сети хорошей возможностью получить обратную связь.

«Я стараюсь активно использовать социальные сети, считаю, что это важно. Не могу сказать, что это легко. Тем более что сейчас любой человек может в соцсети задать вопрос, причем в любой форме — иногда не вполне приличной. Но к этому нужно привыкнуть, и быть адекватным в этой ситуации. Если ты не принимаешь этих правил, в социальные сети лучше не соваться», — сказал он.

Премьер отметил, что представителям власти нужно быть готовым к тому, что их не будут хвалить, будут только критиковать, в том числе и в сети.

«Но это не плохо для любого руководителя — это всегда срез общественного мнения. Причем очень быстрый и зачастую весьма искренний, хоть и с издержками», — считает глава кабмина.

В рамках эфира Медведев и Чурикова обсудили принятие закона об оскорблении представителей власти в интернете. Медведев пояснил, что наказание будет грозить тому, цель чьего высказывания заключается не в критике, а в прямом оскорблении. Он подчеркнул, что нужно быть воспитанным человеком — и онлайн и оффлайн.

Также он прокомментировал закон о фейковых новостях, который, акцентировал он, призван защитить людей от заведомо ложной информации в сети, и законопроект о защите Рунета от киберугроз. Медведев опроверг, что он направлен на изоляцию Рунета.

«Мы не стремимся к такому регулированию, никакого файрвола здесь не возникает», — сказал он.

По его словам, нехорошо, что интернет регулируется одной страной — США. Поэтому мы должны защитить свои интересы: «ни чтобы мы что-то отключили, а чтобы нас не отключили».

Кроме того, в рамках эфира обсудили проблему обманутых дольщиков, вопросы переработки мусора, распределение бюджета, увеличение НДС, санкции, громкие задержания чиновников, экономические проблемы, ЗОЖ, любимую музыку премьера и т.д.