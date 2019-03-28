Громкие религиозные ночные обряды в Адыгее не будут считать нарушением порядка

В Адыгее депутаты законодательно закрепили за религиозными деятелями возможность проведения громких обрядов с 23:00 до 7:00

Соответствующие поправки 27 марта внесли на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи в республиканский закон «Об административных правонарушениях», который устанавливает регламент соблюдения бытового покоя граждан и наказание за нарушение тишины.

По мнению парламентариев Адыгеи, отправление религиозных культов в рамках канонических требований разных конфессий не должно относиться к нарушениям общественного порядка. Это связано как с православными, так и мусульманскими канонами, в их числе — звучание колокола, зов муллы и другие.

Концепция законодательного акта содержит не только правила о том, что соблюдение тишины должно быть с 23:00 до 7:00, но и правила поведения в выходные дни и будние дневные часы. Согласно внесенным изменениям, положения статьи не будут распространяться на религиозные обряды, сообщили в пресс-службе Госсовета-Хасэ Адыгеи.

К нарушению порядка относится любое использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных в автомобилях, киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, дискотеках, на балконах или подоконниках при открытых окнах, а также громкое пение и игра на музыкальных инструментах, подача неоднократных звуковых сигналов.

За нарушение общественного порядка с 23:00 до 7:00 гражданам грозит предупреждение или штраф от 500 до 2 тыс. рублей, должностным лицам — от 2 до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 15 до 30 тыс. рублей.