Председатель ЗСК заявил о необходимости переселения жителей Кубани из зоны опасности стихийных бедствий
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 27 марта заявил о необходимости переселения людей из зон возможного подтопления
На 20-й сессии ЗСК обсудили инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о внесении изменений в закон «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В законопроекте предлагается выделять из краевой казны субсидии местным бюджетам на социальные выплаты гражданам. За эти деньги люди смогут купить новое жилье взамен того, которое находится в зоне возможного подтопления. При этом гражданин обязан будет передать муниципалитету дом, находящийся в зоне риска.
«Помогать надо таким образом, чтобы исключить повторение аналогичной ситуации. В крае есть зоны, подверженные наводнениям и подтоплениям. В некоторых из них такие события происходили не раз. Всегда это влекло за собой как минимум большие имущественные потери. Люди лишались жилья, имущества, пропадал урожай. Но бывало и гораздо хуже, когда все заканчивалось человеческими жертвами», — прокомментировал законопроект председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Спикер кубанского парламента отметил, что для того, чтобы трагедии не повторялись, нужно проводить постепенное отселение жителей из потенциально опасных мест. Работу необходимо начать с определения таких территорий и составления перечня граждан, которые нуждаются в помощи в первую очередь, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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В декабре Вениамин Кондратьев предложил переселить в новые дома жителей 1 тыс. населенных пунктов, которые находятся в зоне опасности стихийных бедствий.
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