На Кубани женщина лишилась почти 150 тыс. рублей, когда хотела вернуть мужа золотом и оленьими рогами

В Красноармейском районе мошенник похитил деньги и украшения женщины, обещая ей провести ритуал по привороту мужа

Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что познакомилась в интернете с 32-летним мужчиной и пожаловалась ему на трудную жизнь из-за развода. Собеседник предложил решить ее проблемы с помощью способностей знакомого мага.

Женщина позвонила по номеру, который ей дали, и перевела магу на счет 4 тыс. рублей за ритуалы по возвращению мужа в семью. После этого мужчина снова связался с заявительницей и сообщил ей о необходимости привлечь потомственную ведьму. Та в свою очередь попросила за услуги 2 тыс. рублей.

Позже маг сказал, что для проведения специального ритуала ему нужны золотые украшения, которые он позже вернет. Женщина отдала свои ювелирные изделия стоимостью более 110 тыс. рублей. Через некоторое время он снова позвонил и попросил перевести ему 14,8 тыс. рублей на покупку оленьих рогов, которые нужны для финального ритуала.

После этого злоумышленник сообщил женщине по телефону, что вез ей украшения и порошок из оленьих рогов, когда его остановили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов якобы захотели изъять вещество и золотые изделия для проведения экспертизы. Мужчина в очередной раз попросил перевести ему деньги, на этот раз чтобы уладить проблемы с полицией.

Когда женщина снова отправила деньги, мужчина перестал выходить на связь. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего жителя Адыгеи в Новороссийске. Задержанный рассказал, что общался с заявительницей от имени трех людей: своего, мага и гадалки. Для этого он изменял голос.

Мужчину заключили под стражу и обвинили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 22 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.