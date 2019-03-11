Адыгея получит 100 млн рублей на ремонт и строительство домов культуры

В 2019 году Адыгее выделили около 100 млн рублей на капитальный ремонт восьми сельских домов культуры

Деньги пойдут из федерального бюджета при софинансировании республики, сообщили в министерстве культуры Адыгеи.

Капремонт проведут в домах культуры на хуторах Дмитриевский, Тихонов и Тамбовский, в поселках Тульском и Зарево, аулах Пшизов и Вочепший, а также в селе Красногвардейском.

Кроме того, в ауле Ходзь Кошехабльского района продолжится строительство Дома культуры с залом на 300 мест. Работы планируется завершить в 2020 году. Общая стоимость объекта — более 51,7 млн рублей. Из федерального бюджета на строительство этого ДК республика получит в 2019 году почти 13 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. Соответствующее распоряжение 9 марта подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул в отчете по итогам работы за 2018 год, что в республике ведется планомерная работа по созданию, реконструкции, капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

«Наша главная цель — вернуть домам культуры — особенно тем, что действуют в малых населенных пунктах — статус общественно-культурных центров. Они всегда были и должны оставаться главным местом досуга местного населения, общения и встреч разных поколений, центром сохранения и развития народного творчества. Поэтому мы продолжим эту работу, в том числе и в рамках нацпроекта», — заключил Мурат Кумпилов.