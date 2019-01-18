Бастрыкин решил проконтролировать расследование ДТП с военным судьей в Краснодаре
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование краснодарского ДТП, где военный судья сбил девушку
Он поручил аппарату Главного военного следственного управления СК провести проверку и поставил ее результаты под контроль.
«По указанию председателя Следственного комитета в кратчайшие сроки будут назначены все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств происшествия», — сообщила пресс-служба СК РФ.
Как писали Юга.ру, 21 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбили 18-летнюю девушку, но информация в соцсетях появилась только 14 января. Предполагаемым виновником ДТП был краснодарский военный судья Арсен Крикоров, позже информация о его причастности подтвердилась.
Сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных, в связи с этим в ГИБДД назначили проверку.
Крикоров заявил, что родственники пострадавшей потребовали от него 3 млн рублей. Мать девушки рассказала о переговорах с судьей.
17 января стало известно, что Крикоров подал в отставку.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.