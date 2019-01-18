Бастрыкин решил проконтролировать расследование ДТП с военным судьей в Краснодаре

Краснодарский край

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование краснодарского ДТП, где военный судья сбил девушку

Он поручил аппарату Главного военного следственного управления СК провести проверку и поставил ее результаты под контроль.

«По указанию председателя Следственного комитета в кратчайшие сроки будут назначены все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств происшествия», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Как писали Юга.ру, 21 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Стахановской сбили 18-летнюю девушку, но информация в соцсетях появилась только 14 января. Предполагаемым виновником ДТП был краснодарский военный судья Арсен Крикоров, позже информация о его причастности подтвердилась.

Сотрудники ДПС не внесли ДТП в базу данных, в связи с этим в ГИБДД назначили проверку.

Крикоров заявил, что родственники пострадавшей потребовали от него 3 млн рублей. Мать девушки рассказала о переговорах с судьей.

17 января стало известно, что Крикоров подал в отставку.

ДТП Краснодар Следственный комитет Суд
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