В Дагестане сменился министр по земельным и имущественным отношениям

Новым министром по земельным и имущественным отношениям Дагестана назначен Агарагим Кагиргаджиев

Соответствующий указ 28 февраля подписал глава республики Владимир Васильев. Ранее Кагиргаджиев работал первым замглавы ведомства.

Другим указом Васильев освободил от должности Екатерину Толстикову, занимавшую пост министра с ноября 2018 года. Она остается вице-премьером республики, в этой должности она работает с ноября 2016 года.

Кто такой Агарагим Кагиргаджиев

Родился 27 сентября 1971 года в Махачкале, большую часть жизни прожил в Уфе. В 1993 году окончил философский факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, кафедру политологии, затем поступил в аспирантуру. В 2005-2008 гг. был младшим научным сотрудником в Уфимском юридическом институте МВД России. С 1997 по 2018 год работал руководителем восьми различных коммерческих организаций в Москве и Уфе.

В 2018 году одержал победу в управленческом конкурсе «Мой Дагестан». В октябре 2018 года занял пост первого заместителя министра по земельным и имущественным отношениям республики.