Отдел по делам несовершеннолетних мэрии Сочи возглавила бывший директор филиала РГСУ
Новым начальником отдела по делам несовершеннолетних в мэрии Сочи в феврале стала Оксана Стародуб
В администрации Сочи назначили нового начальника отдела по делам несовершеннолетних. Эту должность заняла Оксана Стародуб. С 2012 по 2016 год она была директором сочинского филиала Российского государственного социального университета (РГСУ).
Ранее начальником отдела по делам несовершеннолетних был Иван Кирдянов.
Также в мэрии Сочи назначили заместителя директора департамента оформления и дизайна городской среды. Эту должность заняла Элина Баранская, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Кто такая Оксана Стародуб
Стародуб родилась 22 сентября 1977 года, у нее три высших образования. В 1999 году она работала экономистом финансово-экономического отделения военного санатория «Чемитоквадже». Затем она была директором филиала Адыгейского государственного университета в Сочи, начальником клиентской службы по Лазаревскому району Сочи управления пенсионного фонда РФ.
С 2009 года по 2012 год Стародуб была заместителем президента Краснодарского краевого благотворительного общественного фонда «Имени Пантелея Копачева».
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