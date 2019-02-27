Отдел по делам несовершеннолетних мэрии Сочи возглавила бывший директор филиала РГСУ

Краснодарский край

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Новым начальником отдела по делам несовершеннолетних в мэрии Сочи в феврале стала Оксана Стародуб

В администрации Сочи назначили нового начальника отдела по делам несовершеннолетних. Эту должность заняла Оксана Стародуб. С 2012 по 2016 год она была директором сочинского филиала Российского государственного социального университета (РГСУ).

Ранее начальником отдела по делам несовершеннолетних был Иван Кирдянов. 

Также в мэрии Сочи назначили заместителя директора департамента оформления и дизайна городской среды. Эту должность заняла Элина Баранская, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Кто такая Оксана Стародуб

Стародуб родилась 22 сентября 1977 года, у нее три высших образования. В 1999 году она работала экономистом финансово-экономического отделения военного санатория «Чемитоквадже». Затем она была директором филиала Адыгейского государственного университета в Сочи, начальником клиентской службы по Лазаревскому району Сочи управления пенсионного фонда РФ.

С 2009 года по 2012 год Стародуб была заместителем президента Краснодарского краевого благотворительного общественного фонда «Имени Пантелея Копачева».

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