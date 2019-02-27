Отдел по делам несовершеннолетних мэрии Сочи возглавила бывший директор филиала РГСУ

Новым начальником отдела по делам несовершеннолетних в мэрии Сочи в феврале стала Оксана Стародуб

В администрации Сочи назначили нового начальника отдела по делам несовершеннолетних. Эту должность заняла Оксана Стародуб. С 2012 по 2016 год она была директором сочинского филиала Российского государственного социального университета (РГСУ).

Ранее начальником отдела по делам несовершеннолетних был Иван Кирдянов.

Также в мэрии Сочи назначили заместителя директора департамента оформления и дизайна городской среды. Эту должность заняла Элина Баранская, сообщили в пресс-службе администрации курорта.