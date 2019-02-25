В Адыгее занялись созданием новой модели поликлиник

В Адыгее с 2018 года началась реализация проекта «Новая модель медицинской организации»

В рамках проекта в ноябре 2018 года поликлиники Майкопа реорганизовали и объединили в детское и взрослое звенья, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Кроме того, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» в 2018 году в республике создали централизованную лабораторию, что позволило сократить время ожидания врачом результатов исследований. Теперь их можно увидеть в единой медицинской информационной системе. Соответственно растет число заборов анализов на исследования. В работу всех госучреждений здравоохранения внедрили механизм выдачи электронных листов временной нетрудоспособности.

«В прошлом году проект "Бережливая поликлиника" охватил 11 отделений медицинских учреждений республики. Есть ощутимые результаты: в два с половиной раза сократилось время ожидания приема в регистратуре, к врачам-специалистам — в три раза. Сроки прохождения диспансеризации сократились в пять раз, а лабораторных исследований — в два раза», — отметил Мурат Кумпилов 21 февраля в ходе отчета за 2018 год.

Глава Адыгеи поставил задачу обеспечить электронное взаимодействие в отрасли, чтобы избавить посетителей от хождений по кабинетам и снизить бумажную работу медработников.