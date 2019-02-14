Народный артист России Сергей Захаров умер в возрасте 68 лет

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В одной из больниц Москвы в возрасте 68 лет скончался народный артист России Сергей Захаров

Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на концертного директора музыканта. Причина смерти не указывается.

Лирические песни в исполнении Сергея Захарова вошли в золотой фонд советской эстрады: «Три белых коня», «Вечерний звон», «Яблони в цвету», «Отцвели хризантемы», «Что так сердце растревожено». 

Сергей Захаров родился в Николаевской области Украины. Петь начал в пять лет, его кумиром стал Георг Отс, которого Захаров увидел впервые в фильме «Мистер Икс». Через много лет знаменитая ария стала визитной карточкой артиста.

В Краснодарской филармонии им. Пономаренко 8 марта был запланирован концерт артиста с праздничной программой «Для вас, любимые женщины!». Возврат билетов будет осуществляться в местах их покупки.

Музыка смерть
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