Народный артист России Сергей Захаров умер в возрасте 68 лет

В одной из больниц Москвы в возрасте 68 лет скончался народный артист России Сергей Захаров

Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на концертного директора музыканта. Причина смерти не указывается.

Лирические песни в исполнении Сергея Захарова вошли в золотой фонд советской эстрады: «Три белых коня», «Вечерний звон», «Яблони в цвету», «Отцвели хризантемы», «Что так сердце растревожено».

Сергей Захаров родился в Николаевской области Украины. Петь начал в пять лет, его кумиром стал Георг Отс, которого Захаров увидел впервые в фильме «Мистер Икс». Через много лет знаменитая ария стала визитной карточкой артиста.

В Краснодарской филармонии им. Пономаренко 8 марта был запланирован концерт артиста с праздничной программой «Для вас, любимые женщины!». Возврат билетов будет осуществляться в местах их покупки.