На Кубани будут судить трех участников банды, которые не смогли совершить заказное убийство двух братьев

В Краснодарском крае перед судом предстанут участники организованной преступной группы, которых обвиняют в покушении на убийство двух человек и других преступлениях

По данным следствия, осенью 2017 года на Украине 40-летний россиянин создал преступную группу, чтобы убить двух жителей Краснодарского края, с которыми у него и членов его семьи был конфликт. В состав банды вошли 32-летний и 40-летний граждане Украины, в качестве пособника они привлекли 44-летнего гражданина Армении.

За совершение убийств мужчина пообещал заплатить участникам банды 10 тыс. долларов, а также достать их поддельные паспорта и оплатить расходы на подготовку и организацию преступления.

В ноябре 2017 года двое украинцев с автоматом, пистолетом «Форт-12», боеприпасами и самодельным взрывным устройством, по поддельным паспортам приехали в Анапу, где жил один из тех, кого они хотели убить. Мужчины поселились в разных гостиницах и стали изучать распорядок дня предполагаемой жертвы.

В ночь на 19 декабря 2017 года в коридоре гостиницы киллер выстрелил в мужчину. После этого он хотел сделать контрольный выстрел в голову потерпевшего, но произошла осечка. Пострадавший выжил.

После этого организатор преступления отправил членов банды в село Ольгинка Туапсинского района, чтобы они убили 35-летнего брата потерпевшего. В январе 2018 года злоумышленники также поселились в разных отелях и стали выслеживать жертву.

В марте 2018 года 40-летний участник банды подкараулил машину мужчины на трассе Джубга — Сочи и четыре раза выстрелил в нее из автомата. Потерпевший остался жив.

Организатор отправил исполнителей в Небуг, чтобы они довели дело до конца. Члены банды поселились в гостинице и каждый день стали с оружием приходить к дому одного из потерпевших, рассчитывая на то, что братья могут быть там вдвоем, и удастся совершить двойное убийство.

В апреле 2018 года в Небуге правоохранители задержали злоумышленников и заключили их под стражу. Организатор преступлений до сих пор находится в международном розыске, материалы его уголовного дела выделили в отдельное производство, сообщила 13 февраля пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Участников преступной группы обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное организованной группой), ч. 1, 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение и приготовление к убийству двух лиц по найму), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, ч. 3 ст. 322 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого устройства, их незаконное хранение и ношение), а также по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложных паспортов).

Гражданину Армении предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33 УК РФ (Пособничество), ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ (Контрабанда оружия и боеприпасов через таможенную границу, их хранение и ношение).

Уголовное дело направили в суд.