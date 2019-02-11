В Адыгее в 81 многоэтажке планируют провести капремонт в 2019 году

В 2019 году в Адыгее планируют провести капитальный ремонт в 81 многоквартирном доме и потратить на это 134,387 млн рублей

Как уточнили порталу Юга.ру в министрестве строительства Адыгеи, в 2018 году в республике отремонтировали 106 многоэтажек на сумму 119,3 млн рублей.

«В этом году планируется провести более затратные работы. В большинстве домов будет заменено лифтовое оборудование», — рассказал порталу Юга.ру начальник отдела минстроя Адыгеи Руслан Нибо.

С 2014 по 2018 год в рамках краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта на 2014-2043 годы отремонтировали 325 многоэтажек на сумму 437,1 млн рублей, из них 378,15 млн рублей — средства обязательных взносов на капремонт, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.