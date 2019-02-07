Ростуризм возглавила глава департамента в администрации президента Догузова

Новым руководителем Ростуризма стала Зарина Догузова, ранее возглавлявшая управление президента по общественным связям и коммуникациям

Распоряжение о назначении Догузовой подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Как сообщали Юга.ру, 5 февраля Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, который возглавлял агентство с 2014 года.

Кроме того, Ростуризм перешел в ведение Минэкономразвития. До этого куратором федерального агентства было Минкультуры.

Кто такая Зарина Догузова

Догузова родилась в 1985 году в Цхинвале (Южная Осетия). Окончила МГИМО. С 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ, затем перешла на работу в Кремль.

До последнего времени Догузова работала в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года являлась начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий управления. Она занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением Олимпиады-2014 в Сочи, ЧМ-2018 и других.

Также Догузова является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр» — организации, созданной Русским географическим обществом по инициативе Путина.