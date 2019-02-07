Ростуризм возглавила глава департамента в администрации президента Догузова
Новым руководителем Ростуризма стала Зарина Догузова, ранее возглавлявшая управление президента по общественным связям и коммуникациям
Распоряжение о назначении Догузовой подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Как сообщали Юга.ру, 5 февраля Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, который возглавлял агентство с 2014 года.
Кроме того, Ростуризм перешел в ведение Минэкономразвития. До этого куратором федерального агентства было Минкультуры.
Кто такая Зарина Догузова
Догузова родилась в 1985 году в Цхинвале (Южная Осетия). Окончила МГИМО. С 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ, затем перешла на работу в Кремль.
До последнего времени Догузова работала в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года являлась начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий управления. Она занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением Олимпиады-2014 в Сочи, ЧМ-2018 и других.
Также Догузова является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр» — организации, созданной Русским географическим обществом по инициативе Путина.
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