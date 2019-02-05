Медведев уволил главу Ростуризма и передал полномочия ведомства Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова, а функции ведомства передал Минэкономразвития

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова», — говорится в сообщении кабмина.

Там же приводятся слова главы правительства о том, полномочия Ростуризма передаются Министерству экономического развития РФ.

«Все это нужно делать (развивать туризм), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Минэкономразвития», — сказал Медведев.