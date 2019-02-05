Медведев уволил главу Ростуризма и передал полномочия ведомства Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова, а функции ведомства передал Минэкономразвития
«Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова», — говорится в сообщении кабмина.
Там же приводятся слова главы правительства о том, полномочия Ростуризма передаются Министерству экономического развития РФ.
«Все это нужно делать (развивать туризм), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Минэкономразвития», — сказал Медведев.
Как сообщали Юга.ру, Сафонов возглавлял Ростуризм с 2014 года. Он — бывший президент фондовой биржи РТС и заместитель гендиректора ОАО «НПК "Уралвагонзавод"».
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано указом президента России 18 ноября 2004 года. Ведомство осуществляло функции по оказанию госуслуг, управлению госимуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма.
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