В Майкопе волонтеры расскажут о диагностике онкологии и поддержке больных онкозаболеваниями

Адыгея

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В столице Адыгеи 5 февраля пройдет флешмоб «Поддержим друг друга» в поддержку больных онкозаболеваниями

Мероприятие, которое организует группа взаимопомощи женщин с онкодиагнозом «От сердца к сердцу», состоится в 12 часов в городском парке Майкопа. Ожидается, что в акции примет участие около 200 человек.

«Волонтеры будут раздавать листовки и буклеты, в которых содержится информация по вопросам прохождения ранней диагностики онкологии, о проблемах пациентов после основного лечения, возможности полноценно жить с данным заболеванием, а также информации о деятельности группы "От сердца к сердцу"», — рассказала координатор проекта Фатима Гутова.

Всего в республике на учете в Адыгейском республиканском клиническом онкологическом диспансере состоит https://www.yuga.ru/news/436265/ около 3 тыс. женщин. Их число увеличивается, но за счет выявления болезни на ранних стадиях благодаря большой профилактической и диагностической работе, это дает возможность лечения от рака.

В онкодиспансере уточнили, что всего на диспансерном учете состоит более 13 тыс. пациентов. В структуре заболеваемости больше всего случаев заболевания кожи, женской репродуктивной сферы у женщин, а также легких у мужчин.

«В последнее время наблюдается пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями, свидетельствующая о качестве оказания медицинской помощи в Адыгее», — добавили специалисты онкодиспансера.

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В Майкопе волонтеры расскажут о диагностике онкологии и поддержке больных онкозаболеваниями
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