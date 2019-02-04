На Кубани обсудили судьбу муниципальных учреждения здравоохранения, которые перешли в подчинение краевого минздрава

В Краснодарском крае завершилась передача муниципальных учреждений здравоохранения в ведение регионального министерства, а их недвижимого имущества — в краевую госсобственность

Вопрос передачи в региональную госсобственность на безвозмездной основе имущественных комплексов муниципальных медицинских организаций обсудили на пленарном совещании в Заксобрании Кубани, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

«В соответствии с распоряжением губернатора был установлен срок завершения этого процесса — до конца 2018 года. На сегодняшний день муниципальные медицинские организации перешли в подчинение министерству здравоохранения Краснодарского края, а их имущественные комплексы переданы в государственную собственность края», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов подробно рассказал, как выполнялась эта задача, с какими проблемами пришлось столкнуться и каковы перспективы работы краевого здравоохранения в новых условиях.

По словам Филиппова, всего принято в госсобственность края 3967 объектов недвижимого имущества. Из них 97 не зарегистрированы в установленном порядке. Наибольшее количество — в Крыловском, Темрюкском, Гулькевичском, Новокубанском и Туапсинском районах. Их оформлением предстоит заняться минздраву.

Руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин сообщил, что по проблемным объектам в Крыловском и Гулькевичском районах уже в начале года состоялись совещания, на которых определили конкретный план действий. Работу по всем 97 объектам планируется завершить к концу мая.

На совещании также затронули вопросы совершенствования работы переданных учреждений. Речь шла о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, решении проблемы дефицита медицинских кадров и их социальной поддержки, ремонте имеющихся и строительстве новых лечебных учреждений.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский отметил, что необходимо провести инвентаризацию всего имущества, принятого в региональную госсобственность. Затем на ее основании разработать предложения по капитальному ремонту всех нуждающихся в нем медучреждений.

Заместитель председателя кубанского парламента — председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко особое внимание обратил на социальную поддержку медработников в сельской местности. По его мнению, необходима комплексная целевая программа, в которой были бы заложены определенные льготы для специалистов здравоохранения в качестве стимулирования их работы на селе.

Евгений Филиппов сообщил, что работа в этом направлении уже проводится. Так, в 2018 году выплаты по оплате коммунальных услуг осуществлялись в 40 госучреждениях здравоохранения более 4,5 тыс. сотрудников с учетом членов семей на общую сумму 9,5 млн рублей. В этом году запланированы выплаты в 108 сельских государственных учреждениях здравоохранения более 36 тыс. медработникам на общую сумму 150 млн рублей.

Депутаты также подняли вопросы по укреплению первичного звена здравоохранения, оплате аренды жилья для медработников, диспансеризации спортсменов, рационального использования помещений учреждений здравоохранения и другие.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что людей не интересует, в чьей собственности находится учреждение здравоохранения — для них важно, чтобы повышалось качество услуг и расширялся их перечень.

Все прозвучавшие на совещании предложения легли в основу принятой по его итогам резолюции.