Депутат Госдумы и спикер Заксобрания Кубани провели выездной прием в Анапе

В Анапе 4 февраля депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко и спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко провели прием граждан

В мероприятии также участвовали глава курорта Юрий Поляков, специалисты отраслевых служб и администрации города. Парламентариям поступило шесть вопросов от анапчан.

Был поднят вопрос передачи в бессрочное пользование фонду содействия выполнению госпрограммы «Доступная среда» земельного участка у причала № 26. Площадку планируется обустроить так, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься там дайвингом для реабилитации и социальной адаптации. Проект презентовал президент фонда, паралимпиец и многократный чемпион по метанию копья Никита Ванков. Депутаты направили запрос в анапский отдел Росреестра по Краснодарскому краю, чтобы выяснить, есть ли правовые основания для передачи участка. Юрий Бурлачко также предложил рассмотреть вариант организации базы для дайвинга в одном из пансионатов.

Члены Анапской региональной курортной ассоциации говорили о необходимости на законодательном уровне принять положение о курорте. По их мнению, оно должно быть направлено на защиту анапских пляжей, которые интенсивно размываются морем. Парламентарии согласились с необходимостью такого документа, но отметили, что утверждение подобного положения — многоступенчатый процесс, начать который стоит с изучения экспертного мнения, чтобы понимать, в каком направлении работать. Юрий Поляков сообщил, что над проблемой вымывания пляжей в Анапе уже работают океанологи. Иван Демченко предложил начать подготовку необходимых документов для разработки проекта положения на уровне горсовета Анапы, затем передать их в ЗСК и Совет законодателей Кубани.

Также в ходе приема жители затронули ряд проблем, связанных с недвижимостью. В их числе газификация многоквартирных домов, строительные недочеты в сданной в эксплуатацию новостройке. Жителям разъяснили их права и пообещали держать ситуацию на контроле.

Пришедшие на прием предприниматели выразили несогласие с суммой рассчитанного из кадастровой оценки налога на имущество. Им пояснили, что оспорить результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества возможно в суде.

В рамках поездки в Анапу депутаты посетили село Джигинка, где строится здание для пожарной части, и посетили торжественную церемонию открытия универсального спортивного комплекса в школе № 21 станицы Анапской, сообщили в пресс-службе Заксобрания Краснодарского края.