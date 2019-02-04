Число акционеров банка ВТБ среди жителей Сочи увеличилось на 25%

1 февраля в Сочи прошел семинар по фондовому рынку для акционеров банка ВТБ

Мероприятие было организовано при поддержке Московской биржи. В Сочи количество частных инвесторов, владеющих акциями ВТБ, за 2018 год выросло на четверть, превысив 600 человек. «В 2018 году мы фиксировали повышенный интерес жителей Сочи к акциям ВТБ. Прежде всего, это обусловлено выгодной ценой, значительным ростом дивидендов по итогам 2017 года, а также успешным выполнением стратегии Группы ВТБ и расширением программы привилегий для акционеров банка», — сообщил журналистам руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. На встрече с представителями региональных СМИ Хоткин рассказал о новых инициативах Банка в области взаимодействия с акционерами, ходе реализации текущей стратегии группы ВТБ и об основных перспективных направлениях новой стратегии на 2020-2022 годы.

По его словам, группа ВТБ выполняет финансовую часть стратегии с опережением: по итогам 2017 года прибыль превысила 120 млрд рублей против запланированных 100 млрд рублей, прогноз прибыли по итогам 2018 года уже был пересмотрен в сторону увеличения со 150 до 170 млрд рублей. «Предполагается, что новая стратегия также будет трехлетней — до 2022 года. В ее рамках планируется уделить повышенное внимание нескольким аспектам, в числе которых цифровизация, операционно-технологическая трансформация, данные и кибербезопасность, корпоративная культура и человеческий капитал. Акционеры банка уже направили более 100 предложений для включения в новую стратегию группы ВТБ», — поделился планами Хоткин. Представители банка рассказали на семинаре о новых диджитал-решениях и технологиях защиты подтверждения сделок.