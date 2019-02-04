Число акционеров банка ВТБ среди жителей Сочи увеличилось на 25%
1 февраля в Сочи прошел семинар по фондовому рынку для акционеров банка ВТБ
Мероприятие было организовано при поддержке Московской биржи. В Сочи количество частных инвесторов, владеющих акциями ВТБ, за 2018 год выросло на четверть, превысив 600 человек.
«В 2018 году мы фиксировали повышенный интерес жителей Сочи к акциям ВТБ. Прежде всего, это обусловлено выгодной ценой, значительным ростом дивидендов по итогам 2017 года, а также успешным выполнением стратегии Группы ВТБ и расширением программы привилегий для акционеров банка», — сообщил журналистам руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.
На встрече с представителями региональных СМИ Хоткин рассказал о новых инициативах Банка в области взаимодействия с акционерами, ходе реализации текущей стратегии группы ВТБ и об основных перспективных направлениях новой стратегии на 2020-2022 годы.
По его словам, группа ВТБ выполняет финансовую часть стратегии с опережением: по итогам 2017 года прибыль превысила 120 млрд рублей против запланированных 100 млрд рублей, прогноз прибыли по итогам 2018 года уже был пересмотрен в сторону увеличения со 150 до 170 млрд рублей.
«Предполагается, что новая стратегия также будет трехлетней — до 2022 года. В ее рамках планируется уделить повышенное внимание нескольким аспектам, в числе которых цифровизация, операционно-технологическая трансформация, данные и кибербезопасность, корпоративная культура и человеческий капитал. Акционеры банка уже направили более 100 предложений для включения в новую стратегию группы ВТБ», — поделился планами Хоткин.
Представители банка рассказали на семинаре о новых диджитал-решениях и технологиях защиты подтверждения сделок.
«В прошлом году ВТБ запустил для частных клиентов приложение "Мои инвестиции", объединяющее в себе брокерские сервисы банка и инвестиционные продукты. С помощью него клиенты могут совершать операции на фондовом, валютном и срочном рынках, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов», — уточнил начальник отдела коммуникаций и развития отношений с акционерами Юрий Мариничев.
По его словам, для совершения сделок также доступны активы паевых инвестиционных фондов, доверительного управления и внебиржевые инструменты. Особое внимание уделено вопросам безопасности. Защита подтверждения сделок и самого приложения обеспечивается технологиями Touch ID, Face ID или Passcode.
«В рамках действующей программы привилегий всем акционерам ВТБ доступны специальные условия по всем банковским продуктам. Держатели акций имеют возможность оформить кредит наличными, ипотеку или рефинансировать действующий займ другого банка по сниженной ставке. В зависимости от количества акций, все миноритарии могут бесплатно воспользоваться пакетами услуг "Мультикарта", «Привилегия» или «Прайм», получить скидки на страховые продукты, услуги депозитария и регистратора», — резюмировал Мариничев.
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