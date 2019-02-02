Евкуров пригрозил ингушским чиновникам возобновлением нераскрытых коррупционных дел
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 1 февраля предупредил чиновников, что все нераскрытые коррупционные дела будут вновь подняты
Об этом он заявил на совещании с правительством республики. Евкуров сказал, что в ближайшее время утвердит план противодействия коррупции в регионе и проведет консультации с представителями силовых органов.
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«Мы поднимаем все нераскрытые дела в различных сферах, в том числе в части коррупции, а также дела в связи с появлением вновь открывшихся обстоятельств. Поэтому всех предупреждаю», — цитирует главу региона ТАСС.
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