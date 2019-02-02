Евкуров пригрозил ингушским чиновникам возобновлением нераскрытых коррупционных дел

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 1 февраля предупредил чиновников, что все нераскрытые коррупционные дела будут вновь подняты

Об этом он заявил на совещании с правительством республики. Евкуров сказал, что в ближайшее время утвердит план противодействия коррупции в регионе и проведет консультации с представителями силовых органов.