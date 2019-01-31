Депутат Ирина Маммаева уволилась из гордумы Краснодара. Потому что живет в ОАЭ
Депутат городской думы Краснодара Ирина Маммаева сложила свои полномочия
Об этом 31 января сообщили в пресс-службе гордумы. Там отметили, что депутат уволилась по собственному желанию — она решила заняться семьей. Кто займет ее место, пока неизвестно.
«РБК Краснодар» со ссылкой на источник сообщает, что Маммаева долго не принимала участия в работе гордумы, так как живет в Объединенных Арабских Эмиратах. В связи с этим ей пришлось уволиться.
На встрече мэра Краснодара Евгения Первышова с журналистами 16 января сообщили, что скоро еще один депутат оставит место в текущем составе городской думы. Об этом заявила председатель гордумы Веры Галушко.
Кто такая Ирина Маммаева
Ирина Маммаева родилась в 1985 году в Краснодаре. Имеет высшее образование по специальностям психолог и менеджер высшего звена.
В 2010 году стала генеральным директором «Клиники № 1». В 2012-м Маммаева стала помощником депутата гордумы Краснодара на общественных началах. В 2015 году ее избрали депутатом думы Краснодара по муниципальному избирательному округу по списку партии «Единая Россия».
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