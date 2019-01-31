На Кубани осудили мужчину, который хранил дома часть боевой ракеты со взрывчаткой

В станице Ленинградской суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы за хранение боеприпаса

Дома у местного жителя сотрудники правоохранительных органов нашли боевую часть неуправляемой авиационной ракеты, содержащую взрывчатое вещество гексоген.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому задержали мужчину. Его обвинили по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ленинградский районный суд Краснодарского края приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.