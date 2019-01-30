Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Ингушетии

Пять человек, включая подростка, пострадали в автомобильной аварии в Ингушетии вечером 29 января

Авария произошла на трассе «Кавказ». Пьяный житель Чечни за рулем автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречку и столкнулся с машиной Lada Priora под управлением жителя Малгобека.

В результате водителя, который спровоцировал ДТП, его пассажира и 13-летнего мальчика из второй машины доставили в больницу. Второй водитель и его 18-летний пассажир отправились домой после оказания помощи медиков.

Водитель ВАЗ-21099 ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ингушетии.