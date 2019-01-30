Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Ингушетии

Ингушетия

Распечатать

Пять человек, включая подростка, пострадали в автомобильной аварии в Ингушетии вечером 29 января

Авария произошла на трассе «Кавказ». Пьяный житель Чечни за рулем автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречку и столкнулся с машиной Lada Priora под управлением жителя Малгобека.

В результате водителя, который спровоцировал ДТП, его пассажира и 13-летнего мальчика из второй машины доставили в больницу. Второй водитель и его 18-летний пассажир отправились домой после оказания помощи медиков.

Водитель ВАЗ-21099 ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ингушетии.

ГИБДД ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Карачаево-Черкесии туристка спровоцировала сход лавины и попала под нее
В Северной Осетии почти все школы и детсады закрыли на карантин
На Кубани аптеку «Ригла» оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дачи взятки
В Ростове обманутые дольщики подали в суд на областное Заксобрание
Глава Усть-Лабинского района, раскритикованный губернатором, отозвал свое заявление об отставке
В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов около ТРЦ «OZ МОЛЛ». Погибла женщина

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале