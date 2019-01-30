В Тимашевске в пожарном резервуаре нашли тело 20-летнего парня

На стройке в Тимашевске 29 января нашли тело парня, еще одного молодого человека без сознания доставили в больницу

По предварительным данным, на строящемся объекте «Пост ЭЦ» железнодорожной станции Тимашевская в пожарном резервуаре нашли тело 20-летнего рабочего фирмы ООО «Строй Гора» без признаков насильственной смерти. Там же без сознания находился еще один 20-летний парень. Его доставили в больницу. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом. Следователи осмотрели место происшествия. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.