Четыре человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами на Ставрополье

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе Ставропольского края четыре человека пострадали в массовой аварии утром 30 января

ДТП произошло около 7:30 на подъезде к Черкесску. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Volkswagen Golf не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в черный ВАЗ-2112 и Ford Focus. После этого отечественную легковушку отбросило на серебристый ВАЗ-2112.

В больницу доставили 48-летнюю виновницу аварии с травмой головы и грудной клетки. Также госпитализировали 41-летнего водителя серебристого ВАЗ-2112, а также 24-летнего водителя и 19-летнего пассажира черного ВАЗ-2112.

На заднем сиденье Ford находился восьмилетний ребенок. Он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Ставропольскому краю.

ГИБДД ДТП Происшествия
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