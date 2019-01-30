С потолка самолета Воронеж — Сочи во время посадки начала течь вода

Пассажиры авиарейса Воронеж — Сочи пожаловались на текущую с потолка самолета воду

В интернете появились видео, на которых с потолка самолета Bombardier CRJ200 рейса Воронеж — Сочи течет вода. Пассажирам пришлось держать пластиковые стаканы, чтобы не намокнуть.

В правоохранительных органах сообщили, что во время взлета и посадки в салоне появился конденсат. Это могло произойти из-за перепада температур. При этом на функции самолета это никак не повлияло, пишет ТАСС.

На борту было более 40 пассажиров. Сейчас самолет осматривают специалисты.