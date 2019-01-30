В Черкесии будут судить учительницу, которая требовала деньги у матери ученика
В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, которую обвиняют в покушении на мошенничество
По версии следствия, учительница математики в одной из школ Черкесска пригласила для беседы мать своего ученика и сказала, что мальчик плохо учится.
Преподавательница предложила за 10 тыс. рублей уладить проблемную ситуацию и допустить школьника к итоговой аттестации. Она убедила женщину в неудовлетворительных знаниях ее сына и потребовала деньги, сообщила 29 января пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.
Сотрудники ОМВД по региону пресекли передачу денег. Против учительницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Прокуратура Черкесска завершила расследование уголовного дела и направила его в суд.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.