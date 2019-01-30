В Черкесии будут судить учительницу, которая требовала деньги у матери ученика

В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, которую обвиняют в покушении на мошенничество

По версии следствия, учительница математики в одной из школ Черкесска пригласила для беседы мать своего ученика и сказала, что мальчик плохо учится.

Преподавательница предложила за 10 тыс. рублей уладить проблемную ситуацию и допустить школьника к итоговой аттестации. Она убедила женщину в неудовлетворительных знаниях ее сына и потребовала деньги, сообщила 29 января пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.