В Черкесии будут судить учительницу, которая требовала деньги у матери ученика

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, которую обвиняют в покушении на мошенничество

По версии следствия, учительница математики в одной из школ Черкесска пригласила для беседы мать своего ученика и сказала, что мальчик плохо учится.

Преподавательница предложила за 10 тыс. рублей уладить проблемную ситуацию и допустить школьника к итоговой аттестации. Она убедила женщину в неудовлетворительных знаниях ее сына и потребовала деньги, сообщила 29 января пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Сотрудники ОМВД по региону пресекли передачу денег. Против учительницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). 

Прокуратура Черкесска завершила расследование уголовного дела и направила его в суд. 

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