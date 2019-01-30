На Ставрополье 18-летний парень убил таксиста и сбросил его тело в водоем

В Труновском районе Ставропольского края задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста

Вечером 28 января на участке дороги между селами Труновское и Новая Кугульта нашли автомобиль такси Renault Logan со следами крови в салоне и сорванной обшивкой с потолка и пассажирского сиденья. В водоеме в нескольких километрах от машины полицейские нашли тело 49-летнего водителя с травмой головы.

В тот же день по подозрению в убийстве задержали 18-летнего жителя села Донского, который ранее пользовался услугами таксиста и должен был ему деньги.

По версии следствия, вечером 28 января молодой человек вызвал таксиста, однако в конце поездки снова отказался платить. Из-за этого между ними произошла ссора, во время которой парень нашел под сиденьем машины молоток и ударил им водителя по голове. Затем он сбросил тело в водоем и скрылся.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.