На Ставрополье 18-летний парень убил таксиста и сбросил его тело в водоем

Ставропольский край

Распечатать

В Труновском районе Ставропольского края задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста

Вечером 28 января на участке дороги между селами Труновское и Новая Кугульта нашли автомобиль такси Renault Logan со следами крови в салоне и сорванной обшивкой с потолка и пассажирского сиденья. В водоеме в нескольких километрах от машины полицейские нашли тело 49-летнего водителя с травмой головы.

В тот же день по подозрению в убийстве задержали 18-летнего жителя села Донского, который ранее пользовался услугами таксиста и должен был ему деньги.

По версии следствия, вечером 28 января молодой человек вызвал таксиста, однако в конце поездки снова отказался платить. Из-за этого между ними произошла ссора,  во время которой парень нашел под сиденьем машины молоток и ударил им водителя по голове. Затем он сбросил тело в водоем и скрылся.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет смерть Такси Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сенатора Арашукова арестовали на два месяца
Арест братьям Магомедовым продлили до конца марта
Сенатора Арашукова и его отца проверяют на причастность еще к нескольким убийствам — источники
В Дагестане директора детского лагеря обвинили в мошенничестве с путевками на 850 тыс. рублей
На «Анжи Арене» снимают газон. Главный тренер сказал, что из-за долгов, но в клубе это отрицают
В Адыгее проверяют информацию о минировании школ и учреждений органов власти

Лента новостей

Статьи

Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?

Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

Статьи

Борьба со стрессом с помощью дыхания

Видеоинструкция от проекта «Йога‑брейк»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале