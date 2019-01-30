В министерстве ЖКХ Ростовской области прошли обыски

Ростовская область

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В министерстве ЖКХ Ростовской области провели обыски с выемкой документов

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что это случилось на прошлой неделе. Обыски провели и в районных управлениях, частично изъяли документы.

«Собирается "база" для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ "Мошенничество"», — цитирует собеседника РБК.

ЖКХ Мошенничество Чиновники
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