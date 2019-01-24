Губернатор Дона заявил, что не считает Краснодар конкурентом на статус столицы ЮФО

Краснодарский край, Ростовская область

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Власти Ростовской области считают, что потенциал Ростова не сравним с конкурентами, которые претендуют на статус столицы Южного федерального округа

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Об этом 24 января на ежегодной пресс-конференции заявил донской губернатор Василий Голубев, отвечая на вопрос по поводу слухов о возможном переносе столицы ЮФО из Ростова в Краснодар. 

По словам главы региона, нет угрозы, в том, что столицей ЮФО станет Краснодар, так как Ростов-на-Дону имеет потенциал, с которым многие крупные города не сравнятся.

«Мы будем доказывать, что мы реальная столица, и будем трудиться. Будем смотреть дальше, чем 2020 год», — цитирует «Интерфакс-Юг» слова Голубева. 

Краснодар Ростов-на-Дону
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