Губернатор Дона заявил, что не считает Краснодар конкурентом на статус столицы ЮФО

Власти Ростовской области считают, что потенциал Ростова не сравним с конкурентами, которые претендуют на статус столицы Южного федерального округа

Об этом 24 января на ежегодной пресс-конференции заявил донской губернатор Василий Голубев, отвечая на вопрос по поводу слухов о возможном переносе столицы ЮФО из Ростова в Краснодар.

По словам главы региона, нет угрозы, в том, что столицей ЮФО станет Краснодар, так как Ростов-на-Дону имеет потенциал, с которым многие крупные города не сравнятся.

«Мы будем доказывать, что мы реальная столица, и будем трудиться. Будем смотреть дальше, чем 2020 год», — цитирует «Интерфакс-Юг» слова Голубева.