В Краснодаре мужчина топором разбил окна машины, которая стояла на «зебре»

В Краснодаре полиция проводит проверку после сообщения о том, что неизвестный мужчина напал на автомобиль

Инцидент произошел вечером 18 января возле ЖК «Панорама». Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к машине, стоящей на пешеходном переходе, и разбивает топором заднее и переднее боковое окно, после чего убегает. В момент нападения в машине были два мужчина и девушка. Водитель погнался за нападавшим, а пассажирка в это время заглушила мотор автомобиля.

По словам очевидцев, мужчина разбил окна в машине, потому что она была припаркована в неположенном месте — на «зебре», сообщается в инстаграме «Типичного Краснодара».

«Сообщение о случившемся зарегистрировано в МВД. На место выезжали сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.