Военному судье, сбившему студентку в Краснодаре, грозит 15 суток ареста

Прокуратура Краснодарского края инициирует привлечение к административной ответственности по двум статьям военного судьи Арсена Крикорова, который сбил 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву

Ведомство провело проверку по факту ДТП и готовит документы для отправки в Генпрокуратуру РФ.

«Собранный материал будет передан в Генпрокуратуру для направления его в Верховный суд и решения вопроса о привлечении судьи к административной ответственности по двум статьям: наезд на пешехода и оставление места ДТП», — рассказал порталу Юга.ру помощник прокурора Краснодарского края по связям со СМИ Антон Лопатин.

По этим статьям (12.24 и 12.27 КоАП РФ) виновнику происшествия, кроме штрафа, грозит максимальное наказание в виде административного ареста на 15 суток, а также лишение права управления транспортным средством до двух лет.

Лопатин добавил, что материалы по ДТП поступили в краевую прокуратуру из военной прокуратуры.