Военному судье, сбившему студентку в Краснодаре, грозит 15 суток ареста
Прокуратура Краснодарского края инициирует привлечение к административной ответственности по двум статьям военного судьи Арсена Крикорова, который сбил 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву
Ведомство провело проверку по факту ДТП и готовит документы для отправки в Генпрокуратуру РФ.
«Собранный материал будет передан в Генпрокуратуру для направления его в Верховный суд и решения вопроса о привлечении судьи к административной ответственности по двум статьям: наезд на пешехода и оставление места ДТП», — рассказал порталу Юга.ру помощник прокурора Краснодарского края по связям со СМИ Антон Лопатин.
По этим статьям (12.24 и 12.27 КоАП РФ) виновнику происшествия, кроме штрафа, грозит максимальное наказание в виде административного ареста на 15 суток, а также лишение права управления транспортным средством до двух лет.
Лопатин добавил, что материалы по ДТП поступили в краевую прокуратуру из военной прокуратуры.
Как сообщали Юга.ру, 14 января в сети появилось видео с места ДТП на пересечении улиц Тургенева и Стахановской, где автомобиль KIA сбил 18-летнюю девушку. Авария произошла 21 декабря. Пострадавшая рассказала, что за рулем находился судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров (позже информацию подтвердили в суде), который скрылся с места происшествия, оставив визитку матери девушки.
По словам женщины, сначала Крикоров предложил компенсировать нанесенный вред, но после перестал выходить на связь. До того момента, как видео с ДТП попало в сеть.
Выяснилось, что сотрудники ДПС Краснодара приезжали на место ДТП, но не внесли его в базу данных. В связи с этим в краевом УГИБДД проводят проверку.
17 января стало известно, что Крикоров подал в отставку. В тот же день для дачи показаний к военному следователю вызвали Зверевых.
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