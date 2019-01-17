Делом судьи из Краснодара, сбившего девушку, займется Главное военное следственное управление СКР

По факту ДТП с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова началась доследственная проверка

Мать пострадавшей в аварии 18-летней спортсменки Виктории Зверевой рассказала порталу Юга.ру, что 17 января они с дочерью встречались с военным следователем, который займется материалами дела, и дали показания. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

Она добавила, что дочь обследовали врачи в Ростове-на-Дону. Пока она будет ходить в гипсе, а операцию будут делать через три месяца. Тогда станет понятна сумма, которая на это потребуется.

Как сообщали Юга.ру, 14 января в сети появилось видео с места ДТП на пересечении улиц Тургенева и Стахановской, где автомобиль KIA сбил 18-летнюю девушку. Авария произошла 21 декабря. Пострадавшая рассказала, что за рулем находился судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров (позже информацию подтвердили в суде), который скрылся с места происшествия.

По словам матери пострадавшей, сначала Крикоров предложил компенсировать нанесенный вред, но после перестал выходить на связь. До того момента, как видео с ДТП попало в сеть.

Выяснилось, что сотрудники ДПС Краснодара не внесли это ДТП в базу данных, в связи с чем в краевом УГИБДД начали проверку.

17 января стало известно, что Крикоров подал в отставку.