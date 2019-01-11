В Ростовской области назначили нового руководителя службы судебных приставов
Новым главным судебным приставом Ростовской области стал Евгений Казанов
На эту должность его назначили 9 января приказом Министерства юстиции РФ, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ростовской области.
Кто такой Евгений Казанов
Евгений Казанов родился 25 января 1977 года. Окончил Ростовский государственный экономический университет и Всероссийский государственный университет юстиции.
В 2000 году начал работать судебным приставом-исполнителем в Главном управлении министерства юстиции РФ по Ростовской области по Октябрьскому району Ростова-на-Дону.
С июня 2013 года по ноябрь 2017 года Казанов занимал пост главного судебного пристава Курской области. С мая 2018 года исполнял обязанности руководителя УФССП России по Ростовской области.
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