В Ростове назначили нового замглавы администрации по строительству и архитектуре

Ростовская область

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Заместителем главы администрации Ростова по строительству и архитектуре стал 37-летний Андрей Дикун

Информация об этом появилась на сайте городской администрации 11 января. Ранее эту должность занимал Олег Маркитантов, в декабре 2018 года он уволился по собственному желанию. 

Кто такой Андрей Дикун

Андрей Дикун родился 2 сентября 1981 года в Татарстане. В 2004 году окончил Донской юридический институт по специальности «Юриспруденция», в 2011-м получил ученую степень кандидата юридических наук. В 2016 году окончил Донской государственный технический университет по направлению «Экономика» с квалификацией «магистр».

С 2009 по 2014 годы Дикун работал в департаменте координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону. Сначала был главным специалистом юридического отдела, затем стал заместителем директора по реализации жилищных программ. С июня 2014 года замещал должность директора департамента координации строительства и перспективного развития города.

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