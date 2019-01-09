В Ростовской области появился новый погранпост на границе с Украиной

На российско-украинской границе в Ростовской области выставили новый пограничный наряд

Погранпост появился в районе хутора Гусев Чертковского района на постоянной основе.

«Эта мера позволит своевременно выявить и пресечь попытки контрабанды и незаконного пересечения границы гражданами, в первую очередь, из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования», — пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что пост не создаст неудобств местным жителям — их будут пропускать свободно при предъявлении документов.

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области составляет около 660 км, из них более 400 км — сухопутный участок. На территории региона функционируют восемь пунктов пропуска (семь автомобильных и один воздушный).